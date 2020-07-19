Звезда сериала «Счастливы вместе» показал на фото молодую избранницу

Москва, 19 июля. Актер сериала на ТНТ «Счастливы вместе» Виктор Логинов решил подхватить современный тренд среди зрелых звезд российского шоу-бизнеса связывать себя узами брака с девушками сильно младше себя. Так, в Сети распространяется известие, что 45-летний артист помолвлен с 21-летней коллегой по актерскому цеху Марией Гуськовой.

Как сообщает Instastarsnews, Логинов уже пять лет как холост, в 2015 году актер развелся с третьей супругой Ольгой.

Недавно пользователи Сети заметили помолвочное кольцо на руке Марии и сразу же решили, что девушка собирается замуж за актера. Сам Виктор не стал отрицать слухи о скорой женитьбе.

«Для чего мне комментировать мою помолвку?» — ответил артист «СтарХиту».

Подписчики неоднозначно отреагировали на известие, что очередной зрелый актер решил закрутить роман с молодой девушкой. Кто-то пожелал артистам счастья, а кто-то считает, что всему виной «кризис среднего возраста».

«Типичный кризис среднего возраста», — написал фолловер.

«Мужики за 40 с ума сходят от молодого свежего мяса, чего ж удивляться», — выразила мнение подписчица.

«Малахову работы хватит на 100 лет», — пошутила другая.

Не так давно стало известно, что 46-летний спортсмен Илья Авербух завел отношения с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой, звездой сериала «Папины дочки». Также общественности не дает покоя и другой резонансный союз — юмориста Евгения Петросяна и его 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой.