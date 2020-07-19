Архивное фото Пугачевой с бывшим возлюбленным попало в Сеть

Москва, 19 июля. Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин показал своим подписчикам в Instagram архивное фото Примадонны российской эстрады в компании с ее бывшим возлюбленным Владимиром Кузьминым.

«Фото дня! Алла Пугачева с Владимиром Кузьминым. Это раритетное фото я снял в Москве во время презентации журнала «Алла», – написал он в описании к снимку.

На цветном снимке Алла Борисовна внимательно слушает Кузьмина, который ей что-то увлеченно рассказывает. Узнать артистку не сложно – фирменный начес, макияж, черный наряд и массивные украшения. Поклонники поблагодарили Родина за публикацию фото.

«Спасибо. Классные такие))», — написали фолловеры в комментариях к снимку.

Отметим, что Родин часто публикует архивные фото звезд на своей личной страничке в соцсетях. Особенно часто он показывает Примадонну с бывшими мужьями и любовниками. Часто в его Instagram можно видеть, в частности молодого Филиппа Киркорова, с которым Пугачева несколько лет прожила в счастливом браке.

Сейчас певица уже более десяти лет живет замужем за юмористом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек Гарри и Лизу Галкиных. Малышей паре родила суррогатная мать.