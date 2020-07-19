Глава британского МИД обвинил Россию в «краже» данных о разработке вакцины от COVID-19

Лондон, 19 июля. Глава британского МИД Доминик Рааб обвинил российские спецслужбы в якобы причастности к кибератакам на западные страны для кражи данных о разработке данных по вакцине от коронавируса. Никаких доказательств этому Рааб ожидаемо не привел.

«Я считаю, что это возмутительно и достойно порицания, что правительство России вовлечено в эту деятельность», — подчеркнул Рааб в эфире Sky news.

Министр добавил, что Лондон вместе со своими союзниками (США и Канадой) будет добиваться, чтобы Москва была привлечена к ответственности. Ранее о том, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19, заявили в Национальном центре кибербезопасности Британии.

17 июля эти обвинения уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отверг их, заявив, что Москва не имеет к этой ситуации никакого отношения.

По мнению российского сенатора Константина Косачева, сейчас есть все основания полагать, что Россия ближе к созданию вакцины, чем многие другие страны. И это обстоятельство начинает системно разыгрываться оппонентами РФ.

«Чтобы, если Россия в этом вопросе реально преуспеет, обвинить Россию в краже соответствующих технологий и в отсутствии вклада в решение этой важнейшей для всего человечества задачи», — пояснил политик в комментарии Nation News.

Сенатор подчеркнул, что никаких реальных фактов, связанных с этими обвинениями не может быть, потому что такой деятельности Россия не вела.