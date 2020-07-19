Боня очистила организм с помощью ядовитой лягушки

Монте-Карло, 19 июля. Телеведущая Виктория Боня поделилась с армией поклонников радостной для себя новостью. Она попросила ее поздравить с совершенной впервые церемонией камбо.

В своем Instagram Боня опубликовала фотографию, сделанную, судя по геотегу, в Монте-Карло. В посту к фото она подчеркнула, что для церемонии используется яд зеленой лягушки.

По словам теледивы, таким способом в джунглях Амазонки очищают организм от токсинов и шлаков, укрепляют иммунитет. Кроме того, в секреции, видимо, лягушки, содержится масса аминокислот и веществ, которые помогают бороться с инфекциями и паразитами.

«У меня процедура длилась буквально 15–20 минут. Хотя для многих она длится часами», — поделилась опытом теледива.

«Я три раза делала камбо! Это удивительная церемония очищения, омоложения всего организма и укрепления иммунитета! С удовольствием буду прибегать к этой мощнейшей медицине джунглей столько раз, сколько мне представится возможностей это сделать! Благодарю тебя, священная лягушка! — выразила восторг подписчица.

Однако некоторые фанаты считают, что пользы от этой церемонии нет, все дело лишь в самовнушении.

Один из пользователей пошутил по поводу Бони и наличия мозгов.

«А мозги прибавились?» — написал фанат, уточнив про результаты камбо.

Кстати, ранее журналист и писатель Михаил Шахназаров усомнился в наличии мозгов у теледивы. Поводом стало ее скандальное высказывание об «алкашах» и «нищебродах».