Испытания новой РСЗО на тульском полигоне сняли на видео

Москва, 19 июля. Испытания новейшего снаряда для реактивной системы залпового огня сняли на видео. Ролик уже опубликован в Сети.

Испытания прошли на полигоне НПО «Сплав». На кадрах записи можно видеть, как военные помещают снаряд в улавливающую среду (использовались мешки с опилками). После этого происходит подрыв. В итоге снаряд разрывает восемь кубометров мешков с опилками и раскидывает их по всей зоне испытаний. После подрыва специалисты с помощью магнита собрали осколки для анализа.

Кадры испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

Отметим, что на тульском НПО «Сплав» производят все российские РСЗО, среди которых «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо» и «Солнцепек».