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Испытания новой РСЗО на тульском полигоне сняли на видео

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Испытания новой РСЗО на тульском полигоне сняли на видеоМосква, 19 июля. Испытания новейшего снаряда для реактивной системы залпового огня сняли на видео. Ролик уже опубликован в Сети.

Испытания прошли на полигоне НПО «Сплав». На кадрах записи можно видеть, как военные помещают снаряд в улавливающую среду (использовались мешки с опилками). После этого происходит подрыв. В итоге снаряд разрывает восемь кубометров мешков с опилками и раскидывает их по всей зоне испытаний. После подрыва специалисты с помощью магнита собрали осколки для анализа.

Испытания новой РСЗО на тульском полигоне сняли на видео

Кадры испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

Отметим, что на тульском НПО «Сплав» производят все российские РСЗО, среди которых «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо» и «Солнцепек».

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