Геолог Долотов предсказал столкновение тектонических плит Восточной Африки и Индии

Земля не всегда была такой, какой мы ее привыкли видеть: зачастую там, где сейчас гордо стоят высокие горные хребты, давным-давно было морское дно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил геолог и спелеолог Юрий Долотов.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление британских ученых (в частности, профессора Университета Лидса в Великобритании Кристофера Мура), предупредивших, что через 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан, который «расколет» Африку на две части. Участок, где скорее всего произойдет разлом, находится в регионе Афар в Эфиопии на стыке трех тектонических плит, медленно отделяющихся друг от друга — так, в 2005 году там появилась трещина, длина которой в настоящее время составляет порядка 56 километров.

«В общем-то это не новость, — сказал Долотов. — Данный факт известен уже не один десяток лет. Действительно, Африка раскалывается по рифтовому разлому, и на Земле появится новый океан — правда, чуть позже, чем нам оптимистично обещают британские ученые. Но так или иначе, мы этого не увидим».

Геолог назвал основное различие океана от суши — дело тут даже не столько в воде, сколько в самом строении земной коры. По его словам, морское дно состоит исключительно из базальтового слоя, в то время как континенты помимо него имеют еще гранитный и осадочный слой. Именно поэтому она толще.

«В глубокой древности был такой океан — Тетис, — вспомнил эксперт. — Он «схлопнулся» от движения континентальных плит в сторону его центра (с юга, например, «приехала» Индия). Исчез. Раздавился. Остатки его мы, кстати, можем наблюдать, глядя на Черное, Средиземное и Каспийское моря – по сравнению с тем, что было, это просто лужицы. Примерно такой же процесс, только обратный, мы будем наблюдать в Африке: поначалу на месте разлома образуется узкое море, затем оно будет становиться все шире, пока не превратится через несколько миллионов лет в приличный такой океан».

Восточная же Африка, резюмировал Долотов, в конце концов доплывет до полуострова Индостан и там столкнется с ее литосферной плитой, образуя новые горы — в то время как Индийский океан «схлопнется» по примеру древнего Тетиса.