Украинцам запретят осуществлять сделки с недвижимостью без посредничества государства

Правительство Украины приступило к обсуждению рассмотренного Верховной радой законопроекта, который предусматривает признание недействительными операции с недвижимым имуществом, заключенные без брокеров или риелторов. Как утверждают авторы документа, нововведение не только выведет соответствующую отрасль из «тени», но и гарантирует украинской казне дополнительные поступления в размере до 250 миллионов гривен (около 650 миллионов рублей). При этом официальный Киев будет контролировать работу посредников. По мнению скептиков, данная практика обречена на провал: ранее подобные так называемые «пилотные проекты» в регионах завершились фиаско. Подробности – в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Законопроект 3618, получивший рабочее название «О деятельности риелторов», лоббируется депутатами ВР от правящей партии «Слуга народа». один из разработчиков документа – нардеп Дмитрий Наталуха, заявил журналистам в Киеве, что владельцы жилья или земельных наделов будут обязаны зарегистрировать собственность в Единой государственной базе данных и получить «паспорт объекта». В дальнейшем номер такого паспорта будет использоваться риелторами в актах купли-продажи или аренды. Осуществить сделку без указания этого номера и в обход базы будет невозможно.

Более того, в случае принятия документа потенциальному посреднику при операциях с недвижимостью придется получить разрешение на свою деятельность у представителей Национальной брокерской федерации. Формально сама федерация является негосударственной организацией, однако контроль над ее функционированием планируют осуществлять структуры украинского кабинета министров.

«Говоря проще, отдельно взятый украинский гражданин не сможет сдать-снять квартиру (дом) по традиционному газетному или уличному объявлению, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН киевский эксперт в сфере недвижимости Денис Костырко. — Для этого нужно будет обеспечить работой «санкционированного» брокера и, соответственно, обеспечить его процентом от сделки. Это в значительной степени усложнит и без того непростой процесс купли-продажи-аренды жилья и земли на Украине, а также резко взвинтит цены на объекты».

Впрочем, по словам Костырко, направить экономические отношения в данной области в «цивилизованное русло» государству подобным образом удастся вряд ли.

«Наверняка встанут использоваться новые «серые схемы», поэтому полностью вывести такой вид бизнеса из «тени» попросту не удастся, — подчеркнул он.

Другие аналитики склонны полагать, что закон «О деятельности риелторов» грубо нарушает как Конституцию, так и Гражданский кодекс Украины. Как говорится в заявлении украинской Нотариальной палаты, проводившей правовую экспертизу документа, его основные положения чреваты «рейдерскими захватами в общегосударственных масштабах».

«Обязательное привлечение риелтора (брокера) коснется даже тех операций, которые по своей сути не предусматривают участия «третьих лиц»: подписание договоров о пожизненном содержании, ипотечных документов и аренды паевой земли, — отмечено в резолюции НП. — Даже члены одной семьи не смогут самостоятельно осуществить обмен принадлежащей им недвижимости между собой».

Любопытно, что активное привлечение тех же посредников к сделкам с недвижимостью ранее уже практиковалось в нескольких украинских регионах. Правда, по мнению наблюдателей, включая международных, удавшимся этот эксперимент назвать сложно.

«Украинцы массово отказываются «посвящать» кого-либо в свои «квартирные» и «земельные» вопросы, — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей бельгийский аналитик Клаус Хофф. — А государству в этом контексте они будут доверять меньше всего».

После того, так кабинет министров Украины даст свою оценку законопроекту 3618, ВР продолжит рассмотрение соответствующего документа. Правда, к «вопросу недвижимости» Верховная Рада вернется уже после парламентских каникул – в конце сентября нынешнего года.