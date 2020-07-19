Лободу в «мини» перепутали с Наоми Кэмпбелл

Москва, 19 июля. Певица и актриса Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою шикарную фигуру. Для этого она надела платье в стиле «мини», чтобы фанаты смогли насладиться ее формами и длинными ногами. Видео с «заднего ракурса» она опубликовала в Instagram.

В белом платье и под музыку Лобода эффектной походкой продемонстрировала «фолловерам» свою фигуру.

За четыре дня ролик с дефиле набрал более одного миллиона просмотров. Восторженные фанаты одарили певицу «сердечками» и «огнем». Кто-то даже чуть не «задохнулся» от любви.

Видимо, в силу освещения или качества видео, а может и в шутку, одна из поклонниц перепутала Лободу с известной американской моделью

«Я думала, это Наоми Кэмпбелл так идет», — написала девушка.

«Одной пишет, другой зачеркивает», — так прокомментировал ее походку восторженный фанат.

Особо несдержанные комментаторы намекали на возбуждающий эффект от видео.

Однако нашлись и те, кто посчитал вульгарным ролик или наряд певицы. Но все это «тонуло» в массе восторженных комментариев.

Напомним, что ранее певица порадовала поклонников фотографией в бикини.