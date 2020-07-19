Ракетный эсминец США движется в Черное море

Вашингтон, 19 июля. Ракетный эсминец ВМС США USS Porter направился в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze-2020. Заявление об этом распространила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«Наше участие в многонациональных учениях Sea Breeze является реальным выражением решимости США обеспечить коллективную безопасность в Европе»— заявил вице-адмирал Джин Блэк.

Планируется, что в Sea Breeze-2020 примут более 2,4 тыс. военных из Болгарии, Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США, 27 кораблей и 19 самолетов. Целью учений является улучшение боевой готовности и отработка тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в акватории Черного моря.