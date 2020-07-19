Видео с любвеобильным котом покорило Сеть

Москва, 19 июля. Черно-белый кот покоряет пользователей Сети своей любвеобильностью, ролик набрал более 440 тысяч просмотров.

Принято считать, что кошки ― своенравные животные, которые «гуляют сами по себе» и не любят нежности. Однако герой этого видео развенчал этот стереотип.

На кадрах пушистый друг отказывается слезть с рук хозяйки. Девочка на видео берет кота на руки и отодвигает, однако черно-белый любимец настойчиво лезет на руки снова и требует ласки и внимания. Убедив хозяйку взять его на ручки, он удобно устраивается в объятиях девочки.

Пользователей Сети растрогало видео с любвеобильным котом. Даже владельцы собак признались, что хвостатый их покорил.

«Она такая: «Обнимай меня, человек, это твоя работа!» — написал пользователь.

«Впервые вижу настолько любвеобильную кису! Очаровательно», — умилился комментатор.

«Супермилое видео, я собачник, но даже меня оно тронуло», — признался еще один неравнодушный.

Ранее героем видео стал кот, который в шоке наблюдал за дракой двух крыс. Как именно сошлись крысы, непонятно, поскольку ролик начинается сразу с драки. Сначала довольно крупные грызуны ведут борьбу лежа, а затем — поднявшись на задние лапы. В таком положении они пытаются ударить друг друга подобно боксерам. В этот момент справа в кадре оказывается кот, который с опаской наблюдает за ситуацией и даже не рискует приближаться к животным.