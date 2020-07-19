Экономист в ответ NI объяснил, почему Россия не будет превращать экспорт зерна в оружие

Москва, 19 июля. Беспокойство Запада о том, что Россия может отказаться от экспорта зерна демонстрирует значимость реализации этой продукции для международных импортеров, а также определяет путь развития сельскохозяйственной отрасли РФ, считает эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев.

Эксперт отметил, что за последние годы Россия, в том числе благодаря санкциям международных партнеров и эмбарго, смогла развить внутреннее зерновое производство и стать чистым экспортером зерна.

«Таких показателей не было давно, а доходы от экспорта зерна стали сравнимы с доходами от экспорта вооружений», — подчеркнул он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Беляев убежден, что Россия уже завоевала место основного производителя зерна на мировом рынке и будет удерживать его в течение длительного времени.

Эксперт также обратил внимание на предположение западных журналистов о том, что российская сторона якобы будет использовать ограничение экспорта пшеницы как «политическое оружие».

«Предположение о том, что российская сторона, доминируя в какой-то из областей, будет использовать преимущества как какое-то оружие, неверно», — подчеркнул он.

Беляев указал на то, что вся история международных отношений и торговли РФ демонстрирует, что Москва никогда не использовала свои преимущества в позициях на мировом рынке в качестве рычага политического давления на наших международных партнеров по внешнеторговым отношениям или конкурентов в мировой экономике.

Ранее о том, что Россия якобы может использовать ограничения на экспорт пшеницы как «политическое оружие», что вызывает серьезную озабоченность Запада, написал The National Interest. По мнению автора материала, позиции РФ на рынке зерна может усилить глобальное потепление, и к 2028 году она сможет контролировать до 20 процентов мирового экспорта.

Журналист полагает, что из-за засухи Россия будет оказывать политическое давление на страны-импортеры пшеницы. Но необеспеченность продовольствием поставит их перед единственным вариантом — пойти на уступки Москве.

Напомним, 26 апреля этого года Россия приостановила экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Запрет действовал до 1 июля. В Минсельхозе объясняли, что эта мера была направлена на стабилизацию цен на зерновые.