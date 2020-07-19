Появились первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис в винтажном платье Елизаветы II

Лондон, 19 июля. Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж в винтажном платье королевы. Снимки со скромного торжества появились в Сети.

Два дня назад 31-летняя принцесса Беатрис связала себя узами брака с 36-летним итальянским графом и бизнесменом Эдоардо Мапелли-Моцци. Первые фотографии были опубликованы сегодня утром. На снимках запечатлены Елизавета II, ее супруг Филипп и молодожены. Свадебная церемония состоялась в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. На торжестве также присутствовали ближайшие родственники королевской семьи.

Принцесса Беатрис вышла замуж в винтажном платье бабушки, королеве его создал модельер Норман Хартнелл. Именно в этом наряде Елизавета II присутствовала на церемонии открытия парламента, состоявшейся в 1967 году. На голове Беатрис была тиара королевы Марии, в ней британская королева сама шла под венец. Эдоардо Мапелли-Моцци был одет в серый классический костюм-визитку.

Русскоязычные пользователи Сети были в восторге от увиденных кадров и пожелали молодоженам счастливых лет брака.

«Молодым долгой счастливой жизни в любви и в уважении друг к другу», — написал один из комментаторов. «Взор отдыхает, на душе светло от этой реальности без вычурности и помпезности, скромно и величаво, по-королевски. Совет да любовь молодым», — пожелал второй. «Прекрасная пара. Ни пафоса, ни претензий на единственную и неповторимую невесту на все времена. Мило и душевно», — отметил третий.

Влюбленные должны были сыграть свадьбу в Королевской часовне Дворца Святого Джеймса в Лондоне 29 мая. Но планы расстроила пандемия. Вместо грандиозного торжества пара решила провести скромную церемонию в кругу самых близких.