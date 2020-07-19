Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Москва, 19 июля. Специалисты Роспотребнадзора подготовили список правил, которые регламентируют оказание услуг общественного питания. Документ опубликован на федеральном портале.

Новые правила придут на замену тем нормам, которые согласно «регуляторной гильотины», утратят силу в следующем году.

В документе сказано, что заведения общественного питания не могут указывать в счете комиссии, чаевые — расходы, не связанные со стоимостью товара.

Представитель заведения должен дать клиенту возможность проверки соответствия продукции по весу или объему.

Регламентирует документ и удаленный формат оформления заказов, например, по телефону или через Интернет.

Контролировать выполнение новых правил будут специалисты Роспотребнадзора.