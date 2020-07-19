Как правильно сушить волосы феном: несколько правил красивой укладки

Что очень часто очаровывает мужчин и заставляет девушек завидовать? Правильно, красивые и блестящие волосы. Их внешний вид напрямую зависит от ухода. Однако он включает не только полезные маски и масла, но и правильную сушку. Ведь неверные действия могут сильно испортить прическу и ваше настроение.

Как правильно сушить волосы феном

Многие профессионалы считают, что правильная сушка является одним из главных секретов красивой и ухоженной прически. Однако не у всех есть возможность постоянно прибегать к услугам мастеров и делать профессиональную укладку. Поэтому важно научиться делать это в домашних условиях. Для начала необходимо понять, какие же ошибки очень часто делают современные модницы.

Сразу после мытья волосы под тяжестью влаги становятся очень уязвимыми к повреждениям. Поэтому нельзя интенсивно тереть пряди полотенцем, туго их заворачивать или сразу приниматься расчесывать. Желательно промокнуть их полотенцем и дать им немного подсохнуть. После чего можно приступать к укладке, аккуратно расчесывая влажные пряди гребнем.

Прежде чем приступить к сушке феном не забудьте нанести спрей с термозащитой. Не стоит недооценивать эти средства. Они обладают обволакивающим свойством, и, создавая тонкую невидимую пленку, помогают справиться волосам с воздействием высоких температур. Если же не применять термозащиту, то в скором времени пряди истончатся и станут ломкими.

Не забывайте о структуре волос. Они очень хрупкие и пористые, поэтому попавшая в них влага еще какое-то время остается внутри. Если их посушить на очень высокой температуре, то пряди можно попросту «вскипятить» изнутри, что сделает их тусклыми и безжизненными. По возможности старайтесь делать укладку на минимальной температуре, так вы не только сделаете волосы более мягкими, но и сохраните их здоровье.

Сам фен нужно держать в ведущей руке, чтобы укладка была безопасной и плавной. Любое резкое и неловкое движение может стоить вам очень дорого. Лучше на себе не экспериментировать. Для достижения глянцевого эффекта струю воздуха нужно направлять от корней к кончикам. Эта маленькая хитрость помогает закрыть чешуйки волос, придавая им блеск. Для сушки используйте деревянный или керамический брашинг с мелкими отверстиями. Такая расческа не электризует пряди и не рвет их.

Объем, локоны и выпрямление: советы по каждому типу укладки

Фен можно назвать настоящим профессионалом по части создания объемных причесок. Подсушите волосы полотенцем, после чего наклоните голову вниз и в этом положении закончите укладку. Так вы не оставите прическу ни одного шанса быть «приплюснутой».

Если на вечер у вас запланировано свидание или просто приятная встреча, то к образу отлично подойдут легкие локоны. Их очень просто сделать при помощи насадки-диффузора. На слегка влажные волосы нанесите по всей длине специальную пенку, создающую объем и кудряшки. Затем выберите средний режим нагрева на фене и приступайте к сушке на расстоянии 15 сантиметров от головы, предварительно собрав прядь под диффузором. Старайтесь менять местоположение насадки, чтобы избежать перегрева.

Сохранить объем, но и добиться результата с идеально гладкими прядями, тоже поможет фен. В этом случае лучше выбрать крупный брашинг с частой щетиной. Предварительно расчешитесь расческой с мелкими зубьями и разделите голову на четыре условных зоны и несколько уровней — так каждая прядка просушится равномерно. После чего брашинг подложите под прядь и плавно проведите расческу к кончикам, держа фен сверху. Результат лучше закрепить специальным маслом.

Не забывайте про ежедневный уход, различные маски и спреи, которые не только защитят пряди, но и укрепят их. Ведь в большинстве случаев красота укладки зависит от здоровья волос.