Викторию Дайнеко подозревают в романе с известным модельером

Москва, 19 июля. Певица Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о новом романе, опубликовав нежное фото в обнимку с загадочным красавцем. Снимок появился в микроблоге артистки в социальных сетях.

Виктория бережно хранит от посторонних глаз свою личную жизнь и редко делает признания на публике. Известно, что ранее артистка была замужем за Дмитрием Клейманом, но отношения не сложились, и пара распалась. Позднее звезда старалась не выводить своих мужчин в свет, а, возможно, долгое время их у нее и вовсе не было.

Однажды артистка проболталась, рассказав о новых отношениях с мужчиной, ради которого она даже приняла решение стать более хозяйственной. Однако и этот роман быстро сошел на нет. И вот Дайнеко снова публикует фото с мужчиной, которым оказался известные российский модельер Оскар Ренкель. Молодой человек живет в Нью-Йорке, в свое время он был частым гостем на передачах «Битва ресторанов», «Дом-2», «Бородина против Бузовой» и других.

Фолловеры засыпали Дайнеко вопросами – неужели так она тонко намекает своей преданной публике, что обзавелась новым поклонником? Однако пока артистка не сделала никакого заявления, говорить об отношениях рано. Но фолловеры не оставляют надежд, ведь известно, что узами брака Оскар еще себя ни с кем не скрепил.

Недавно любопытное фото появилось на личной страничке актрисы Ренаты Литвиновой. Звезда показала, как ее дочь Ульяна отдыхает в Антверпене в компании загадочного молодого человека. Поклонники тут же засыпали Ренату вопросами, кем он является ее дочери. Артистка на комментарии пока не отвечает.