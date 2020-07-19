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В Сеченовском университете рассказали, как проходят испытания вакцины от COVID-19

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В Сеченовском университете рассказали, как проходят испытания вакцины от COVID-19Москва, 19 июля. В Сеченовском университете рассказали о ходе испытаний  российской вакцины от COVID-19 и о самочувствии добровольцев, участвующих в эксперименте. 

По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовки Вадима Тарасова,  все участники испытаний чувствуют себя хорошо. Часть из них уже выписана из больницы, часть находится под наблюдением врачей.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал Тарасов в комментарии РИА Новости. 

Планируется, что вторая группа добровольцев покинет медучреждение в понедельник.

В Сеченовском университете рассказали, как проходят испытания вакцины от COVID-19 Напомним, вакцина была разработана в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее испытания начались в Сеченовском университете 18 июня. Помимо этого, изучение вакцины на добровольцах проводят и в госпитале имени Бурденко Минобороны РФ.

Все участники испытаний — абсолютно здоровые люди. По словам Тарасова, у отдельных добровольцев накопилась психологическая усталость из-за самоизоляции и периода обсервации. Это время они проводили в одноместных палатах. Тем, кому это потребовалось, была оказана психологическая помощь.

Но в основном, как считает Тарасов, после испытаний добровольцы вышли «живыми, здоровыми и достаточно бодрыми духом».

В Сеченовском университете рассказали, как проходят испытания вакцины от COVID-19

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