В Сеченовском университете рассказали, как проходят испытания вакцины от COVID-19

Москва, 19 июля. В Сеченовском университете рассказали о ходе испытаний российской вакцины от COVID-19 и о самочувствии добровольцев, участвующих в эксперименте.

По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовки Вадима Тарасова, все участники испытаний чувствуют себя хорошо. Часть из них уже выписана из больницы, часть находится под наблюдением врачей.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал Тарасов в комментарии РИА Новости.

Планируется, что вторая группа добровольцев покинет медучреждение в понедельник.

Напомним, вакцина была разработана в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее испытания начались в Сеченовском университете 18 июня. Помимо этого, изучение вакцины на добровольцах проводят и в госпитале имени Бурденко Минобороны РФ.

Все участники испытаний — абсолютно здоровые люди. По словам Тарасова, у отдельных добровольцев накопилась психологическая усталость из-за самоизоляции и периода обсервации. Это время они проводили в одноместных палатах. Тем, кому это потребовалось, была оказана психологическая помощь.

Но в основном, как считает Тарасов, после испытаний добровольцы вышли «живыми, здоровыми и достаточно бодрыми духом».