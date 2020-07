Сенаторы-республиканцы в США перепутали снимки двух умерших темнокожих коллег

Вашингтон, 19 июля. В США сенаторы Марко Рубио и Дэн Салливан оскандалились, решив почтить память скончавшегося члена палаты представителей Джона Льюиса. Вместо фото покойного политика республиканцы опубликовали фото другого конгрессмена.

На нелепую ошибку обратили внимание журналисты The New York Times. По данным газеты, Рубио выразил соболезнования родным и коллегам Льюса в своем Twitter и опубликовал там же фото демократа Элайджи Каммингса, который умер осенью 2019 года.

Earlier today I tweeted an incorrect photo



John Lewis was a genuine American hero



I was honored to appear together in Miami 3 years ago at an event captured in video below



My God grant him eternal resthttps://t.co/aEm4MxKxBP pic.twitter.com/0UpWSG3vNQ