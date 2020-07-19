Ваенга попыталась убежать от зрителей на «Славянском базаре»

Москва, 19 июля. Певица Елена Ваенга выступила в Белоруссии на музыкальном фестивале «Славянский базар». После выступления она прокомментировала свою карьеру, рассказала об отношении к Любови Успенской.

Исполнительница порадовала слушателей двумя песнями, что показалось недостаточным ее фанатам. Поклонники не хотели отпускать ее со сцены. Ваенга даже немного растерялась от такого ажиотажа вокруг себя и попыталась незаметно уйти за кулисы. Солистка пошутила, что организаторы мероприятия выделили ей мало времени.

Елена Ваенга призналась, что волновалась перед выступлением также, как и 10 лет назад, когда впервые исполняла песню, ставшую хитом.

Певице нисколько не обидно, что звание «королевы шансона» принадлежит Любови Успенской. Ваенга отметила, что так будет всегда.

«Я даже не заслуженная артистка, работать ради такого не буду. И когда я смотрю на некоторых заслуженных, то думаю, что мне такое звание лучше уже не давать», — поделилась мнением певица.

Многие поклонники обратили внимание на прекрасный внешний вид исполнительницы. Ваенга рассказала, что во время самоизоляции она похудела, причем без занятий спортом. Вместо этого солистка копала картошку.

Напомним, что на «Славянском базаре» российскому певцу Филиппу Киркорову организаторы отвели особую роль.