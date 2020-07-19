Москва, 19 июля. Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора святого Петра и Павла в Нанте. Правоохранители полагают, что к произошедшему причастен выходец из Руанды, который работал в соборе добровольцем.

39-летний мужчина задержан, однако в полиции осторожно говорят, что речь идет лишь о проверке. Отмечается, что ранее мужчина не привлекался полицией. Правоохранители рассказали, что в рамках своих обязанностей мужчина должен был запирать собор на ключ, однако в день трагедии не сделал этого, потому что на месте происшествия отсутствовали следы взлома.

Основной версией пожара на сегодняшний день является поджог. Прокуратура Нанта начала расследование. Специалистами было установлено, что пожар начался одновременно в трех местах, передает infox.ru.

Напомним, что пожар в соборе святого Петра и Павла произошел утром 18 июля. Пламя уничтожило орган, уникальные витражи и картину XIX. В тушении огня, который полыхал почти 10 часов, участвовали около 100 спасателей.

Уже объявлен сбор средств на восстановление уникального готического средневекового собора. Эксперты говорят, что реставрационные работы могут занять около двух лет.