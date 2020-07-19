Экстренное предупреждение выпустили в Сочи из-за аномальной жары до 40 градусов

Сочи, 19 июля. Жителей и туристов в Сочи предупредили об аномальной жаре до 40°С. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 20 июля местами достигнет +36–37 градусов.

Экстренное предупреждение с просьбой соблюдать осторожность выпустило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве также указали на возможность возникновения лесных пожаров.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что аномальная жара до 40 градусов может прийти в Челябинскую, Тюменскую, Свердловскую и Курганскую области. По словам главного специалиста ведомства Романа Вильфанда, вторая половина лета в России обещает быть жаркой, но неоднородной — то есть не во всех регионах будет одинаково высокая температура. Зато на российских курортах бархатный сезон-2020 продержится вплоть до октября.