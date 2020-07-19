Рената Литвинова показала друга своей дочери Ульяны

Москва, 19 июля. Актриса и самая экстравагантная телеведущая на российском телевидении Рената Литвинова опубликовала новое фото на личной страничке в социальной сети Instagram, на котором показала свою дочь Ульяну в компании загадочного молодого человека по имени Федя. Поклонники пытаются выведать у артистки, кем же ее наследнице приходится этот приятный молодой мужчина.

«Уля и Федя — русские в Антверпене», — подписала публикацию телезвезда.

На фото Ульяна позирует с неизвестным молодым человеком. Пара отлично контрастирует — дочь Литвиновой светловолосая, а ее спутник — кудрявый брюнет. Девушка так нежно прижимается к загадочному Феде, что поклонники заподозрили, будто у них отношения. Некоторые даже сравнили молодого человека с актером Тимоти Шаламе. Саму же Ульяну снова спутали с молодой Литвиновой, настолько сильно наследница артистки похожа на звездную мать.

«Я думала это вы, похоже на фотографию тех времен», — удивилась подписчица. «Расскажите, пожалуйста, кто такой Федя? О чем он, зачем он, почему он? В добрых ли и надежных руках Ульяна?» — беспокоится поклонник Литвиновой. «Прекрасные и удивительные!» — восторгается другой. «Красивый Федя, похож на Шаламе», – поделился мнением третий.

Пока что артистка хранит молчание и не отвечает на комментарии. Недавно Литвинова поделилась фото из примерочной дорогого бутика. Звезда показала фанатам необычное платье, купить которое все никак не может решится. Дело в том, что черный элегантный наряд почти полностью прозрачный, а артистка примерила его без бюстгальтера.