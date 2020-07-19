Ученые нашли связь между порно и эректильной дисфункцией

Москва, 19 июля. Ученые из Университета Антверпена нашли связь между развитием эректильной дисфункции и увлеченностью мужчин просмотром фильмов для взрослых.

Представители сильного пола чаще сталкиваются с неудовлетворенностью интимной близостью с партнером, утверждая, что порно стимулирует их сильнее. Данные исследования были представлены в ходе виртуального конгресса EAU.

Порядка 23% мужчин в возрасте моложе 35 лет жаловались на эректильную дисфункцию, которая накатывала на них во время интимной близости с партнером. Ученые установили, что между подобным явлением и временем, которое мужчины проводят за порно, есть связь.

«Эта цифра была выше, чем мы ожидали. Мы обнаружили, что существует весьма значимая связь между временем, которое проводится за просмотром порно и увеличивающейся трудностью с эректильной функцией с партнером и сексуальными оценками здоровья», – говорит профессор Антверпенского университета Гюнтер де Вин.

В свою очередь специалисты отмечают, что исследование проводилось путем опроса, а не клинических испытаний, к тому же количество добровольцев было не настолько велико, чтобы делать выводы о всем мужском населении планеты. Тем не менее ученые отмечают, что выборка была большая, что дает возможность более уверенно говорить о результатах.

Итоги исследования также показали, что только 65% мужчин считает настоящий секс более захватывающим, чем просмотр порно. Порядка 20 процентов респондентов признались, что их заводят более экстремальные виды фильмов для взрослых, нежели классические. Специалисты считают, что проблемы с эректильной функцией проистекают из нехватки возбуждения.