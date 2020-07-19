Сенатор Рязанский объяснил порядок выплаты пособий на детей

Москва, 19 июля. Семьи с несовершеннолетними детьми смогут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей в августе, если они не подавали заявление ранее, объяснил сенатор Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что выплатами на детей в условиях пандемии коронавируса занимается Пенсионный фонд России, вся информация о пособии опубликована на портале госуслуг.

«Это пособие выдавалось сначала только один месяц, в июне. Потом президент России Владимир Путин принял решение, которое было оформлено постановлением правительства РФ и направлено в регионы. Согласно этому решению, граждане, получившие пособие в июне, могут получить пособие в июле без дополнительных оформлений», — отметил он.

Рязанский напомнил, что заявление на пособие можно оформить в электронном виде. Сенатор посоветовал гражданам, которые пропустили период оформления, зайти на госуслуги и изучить, какие выплаты им положены.

«Повторю — для разных категорий граждан все выплаты начисляются по-разному, в том числе — разный порядок оформления документов», — подчеркнул он в комментарии «НьюИнформу».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Глава государства заявил, что семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат в июле еще одну единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.