Доктор Мясников посоветовал россиянам рассматривать утром свое отражение в зеркале

Москва, 19 июля. По утрам следует почаще смотреть на собственное отражение в зеркале, чтобы предотвратить появление различных недомоганий. Об этом заявил известный врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Доктор Мясников называет «утренней истинной» этот нехитрый ритуал. Специалист отметил, что и сам начинает свой день с подобной процедуры, потому что в прошлом это помогло ему определить, что во сне он перенес инсульт.

Благодаря отражению в зеркале у человека есть возможность изучить симметрию лица. Особое внимание следует уделять носогубным складкам. По словам медика, если веки опущены вниз, то это может говорить о проблемах с черепом. В этом случае лучше сразу же обратиться за помощью в медучреждение, потому что веко навсегда может остаться в таком положении.

Мясников подчеркнул, что изучать следует также цвет языка и лица. Их желтоватый оттенок может свидетельствовать о проблемах с печенью или начальной стадии желтухи. Напоследок доктор посоветовал людям не налегать на соль и углеводы, а также следить за водным балансом.

Ранее Александр Мясников заявил, что самым полезным из овощей является брокколи. Основное преимущество этого овоща заключается в том, что он содержит убойную доза антиоксидантов и витаминов, которые защищают организм человека от появления и развития раковых опухолей, передает «Ридус».