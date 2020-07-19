Названы восемь самых витаминизированных продуктов

Москва, 19 июля. Медики назвали самые полезные продукты, богатые витаминами. Эти так называемые «суперфуды» помогают в поддержании здоровья, стройности и тонуса.

Специалисты рекомендуют употреблять кокосовое масло, ведь в его составе много витаминов Е и К, а также целый ряд различных полезных кислот. Этот продукт полезен для десен, зубов, кожи, иммунитета и нервной системы. Употребляется масло как в пищу, так и в качестве косметического средства.

В составе ягод асаи содержится антиоксиданты, клетчатка и аминокислоты, витамины А, В и С. Продукт добавляют в воду, йогурты, смузи. Рекомендуется включить в рацион семена чиа, богатые омега-3, минералами и природной клетчаткой. Они хорошо избавляют от чувства голода. Добавлять семена можно в салаты, каши и йогурты. В день советуют употреблять 2-3 столовые ложки семян.

Сюда же можно отнести и семена льна, которые богаты тем же составом полезных микроэлементов. Этот продукт полезен особенно тем, кто испытывает психологические и эмоциональные недомогания. Маковый порошок или перуанский женьшень содержит в себе кальций, цинк, фосфор и другие витамины. Он полезен для улучшения баланса гормонов, либидо, а также стимулирует регенерацию кожных покровов и избавляет их от многих проблем.

Медики не советуют пренебрегать какао-порошком, в котором много витамина В, кальция, железа и антиоксидантов. Продукт из натуральных какао-бобов помогает улучшить работу желудка и аппетит, а также способствует быстрому засыпанию.

Большое количество минералов, антиоксидантов и йода содержится в морской водоросли. Этот продукт положительно сказывается на иммунитете, памяти, заряжает энергией и бодростью. Водоросль советуют употреблять при болезнях сердца и для улучшения работы органов пищеварительной системы.

Женщинам медики рекомендуют ввести в рацион ростки пшеницы, которые за счет витаминов групп К, Е и А помогают процессу омолаживания клеток организма. Продукт стимулирует иммунитет, помогает телу избавляться от токсинов и шлаков.