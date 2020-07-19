Ученые предупредили о появлении нового океана

Москва, 19 июля. Ученые предупредили, что через несколько миллионов лет может образоваться новый океан, который «расколет» Африку на две части.

Исследователи опираются на собственные расчеты. С их точки зрения, в восточной части Африки появится тектонический разлом, в результате чего континент «расколется». Это может произойти через пять-десять миллионов лет, считают ученые. По их словам, участок, где может произойти разлом, находится в регионе Афар в Эфиопии на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга.

В 2005 году там появилась трещина. В настоящий момент ее длина составляет порядка 56 километров.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», — сказал профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

С точки зрения ученых, все дело в том, что сейчас наблюдается нарастающее давление из-за поднимающейся магмы. Специалисты продолжают следить за движением плит с помощью GPS.

Международная группа ученых ранее выяснила, что подъем уровня моря в этом столетии окажется намного сильнее, чем ожидалось. Специалисты под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре обратились к авторам более ста ведущих научных изданий и оценили повышение уровня Мирового океана. Есть несколько сценариев, один их них можно назвать катастрофическим. При самом худшем уровень океана повысится до 1,3 метра до конца текущего столетия.