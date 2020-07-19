Власти Москвы высказались о ситуации на рынке «Фуд Сити»





Москва, 19 июля. Власти Москвы и посол Армении Вардан Тоганян обсудили ситуацию с недопуском армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, сейчас никаких проблем нет и фуры смогли заехать на рынок.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сообщил он в комментарии РИА Новости.

Разобраться с проблемой недопуска фур на «Фуд Сити» власти Москвы попросили накануне сотрудники армянской дипмиссии. По данным Тоганяна, 18 июля более 50 фур с армянской сельхозпродукцией «были блокированы» на территории рынка. Охранники «Фуд сити» заявили водителям, что армянские продукты якобы не могут продаваться на территории рынка, и потребовали, чтобы грузовики уехали. После этого почти 100 фур были перенаправлены в район МКАД.

Когда решить проблему попытались армянские дипломаты, их, по словам Тоганяна, силой выпроводили с территории рынка. Посол поразился тому, что в Москвы «создался некий национальный анклав», где «действуют законы иной страны».

Напомним, «Фуд Сити» принадлежит компании «Киевская площадь», которая управляет активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева.