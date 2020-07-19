В ЕС раскрыли «секрет», зачем русские оставляют монету и стакан воды в холодильнике

Москва, 19 июля. Болгарская газета «Факти» сделала «сенсационное открытие», выяснив, зачем русские оставляют в морозилке стакан воды и монетку. Политолог Владимир Корнилов отметил, что «секрет» знают не многие русские.

Издание обратило внимание, что перед отправлением в отпуск многие сталкиваются с проблемой ― что сделать с оставшимися в холодильнике продуктами. Как правило, все продукты приходится выбросить. Но продукты в морозилке могут храниться дольше, если она исправно работает.

Газета рассказала о «русском способе» проверить качество продуктов. Для того, чтобы убедиться, что во время отъезда холодильник работал исправно и электричество не отключалось, россияне оставляют в морозилке стакан воды, отмечает «Царьград». После того, как вода застынет, сверху кладут монетку. Если по возвращении монетка осталась на том же месте, то морозилка работала стабильно, а, значит, продукты не испортились. Если же монетка оказалась на дне, то продукты стоит выбросить.

«Благодаря им узнал, что я оставляю перед отпуском в холодильнике стакан воды и монету. Что бы такое про болгар в ответ придумать?» — отметил Корнилов.

Ранее болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян. Мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД Болгарии с просьбой отменить двухнедельный карантин для россиян и максимально облегчить процедуру их въезда.