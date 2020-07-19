Муцениеце решила узнать у детей детали отдыха с Прилучным и Карпович

Москва, 19 июля. Актриса Агата Муцениеце решила выведать у детей детали их отдыха с отцом Павлом Прилучным и его новой пассией актрисой Мирославой Карпович. Девушка опубликовала ролик с наследниками в социальной сети Instagram.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе еще в феврале этого года, но из-за карантина бракоразводный процесс затянулся. Только недавно артисты смогли поставить точку в отношениях. Еще будучи на самоизоляции Агата запустила в соцсетях свою передачу под названием «Честный развод», куда приглашала знакомых звезд, переживших тяжелое расставание. Девушки делились своими эмоциями и опытом с Агатой, которой нелегко дался развод с Павлом.

Но сам Павел, похоже, не долго терзался одиночеством. Недавно он по договоренности с Агатой взял детей и отправился с ними на отдых к морю, однако помимо наследников компанию Прилучному составила его новая возлюбленная. Ею оказалась актриса Мирослава Карпович, которая тут же стала мишенью для атак фанатов пары Агаты и Павла. Девушку обвиняли в том, что она разлучила артистов, и предрекали ей повторение судьбы Агаты. Нападки довели Карпович до того, что она решила запретить хейтерам возможность комментирования своих фото в соцсетях.

Но на этом фанаты не остановились. Следом они набросились на саму Агату, которая, дескать, отпустила детей с отцом и его новой дамой. По мнению общественности, Павел еще не раз сменит пассию, а это может плохо сказаться на психике детей. Муцениеце заявила, что отпускала наследников только с папой и ни о каких других женщинах не знала.

Теперь же артистка решила провести передачу «Честный развод» со своими детьми, которых первым делом спросила — как они отдохнули на море. Отрывок интервью артистка опубликовала в соцсетях.