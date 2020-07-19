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Друг Харламова рассказал, как проводит вечера ожидающий развода актер

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Ожидающий развода Харламов не смог усидеть дома один

Москва, 19 июля. Юморист Гарик Харламов стал одним из наиболее завидных женихов российского шоу бизнеса. На данный момент появляется много противоречивой информации о новых романах и увлечениях шоумена.

Согласно последним новостям, ожидающий развода Харламов на смог усидеть дома и начал часто посещать различные мероприятия. За одну неделю он успел побывать на днях рождения Ляйсан Утяшевой и Григория Лепса, где проводил время в компании коллег и неизвестных девушек.

Этот факт совершенно не удивителен. Харламов является достаточно состоятельным мужчиной, его доход превышает 200 миллионов рублей в год. Дело в том, что шоумен трудится на телевидении, снимается в рекламе, работает продюсером и пишет сценарии для шоу.

Вполне логично, что на него «положили глаз» множество потенциальных невест. Как сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на друзей шоумена, Харламов был «внесен в списки жертв» многочисленных охотниц на богачей.

«Только вряд ли он теперь станет строить что-то серьезное с коллегой», — заметил собеседник издания.

В последнее время юморист предпочитает скорее общество холостых друзей, нежели многочисленных кандидаток на место его избранницы.

Однако недавно появлялись слухи о том, что Харламов все-таки начал отношения со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной. На это намекнули на одном из Telegram-каналов, посвященных российскому шоу-бизнесу.

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Источник: KP.RU
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