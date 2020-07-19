Друг Харламова рассказал, как проводит вечера ожидающий развода актер

Москва, 19 июля. Юморист Гарик Харламов стал одним из наиболее завидных женихов российского шоу бизнеса. На данный момент появляется много противоречивой информации о новых романах и увлечениях шоумена.

Согласно последним новостям, ожидающий развода Харламов на смог усидеть дома и начал часто посещать различные мероприятия. За одну неделю он успел побывать на днях рождения Ляйсан Утяшевой и Григория Лепса, где проводил время в компании коллег и неизвестных девушек.

Этот факт совершенно не удивителен. Харламов является достаточно состоятельным мужчиной, его доход превышает 200 миллионов рублей в год. Дело в том, что шоумен трудится на телевидении, снимается в рекламе, работает продюсером и пишет сценарии для шоу.

Вполне логично, что на него «положили глаз» множество потенциальных невест. Как сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на друзей шоумена, Харламов был «внесен в списки жертв» многочисленных охотниц на богачей.

«Только вряд ли он теперь станет строить что-то серьезное с коллегой», — заметил собеседник издания.

В последнее время юморист предпочитает скорее общество холостых друзей, нежели многочисленных кандидаток на место его избранницы.

Однако недавно появлялись слухи о том, что Харламов все-таки начал отношения со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной. На это намекнули на одном из Telegram-каналов, посвященных российскому шоу-бизнесу.