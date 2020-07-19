Располневший рэпер Джиган опозорился на серфинге с Тимати

Москва, 19 июля. Скандально известный российский рэпер Джиган перестал скрывать от фолловеров свое тело, сильно располневшее за время карантина и период реабилитации. Артист опубликовал в социальных сетях видео с совместного водного отдыха с Тимати.

До карантина рэпер вместе с женой Оксаной Самойловой и детьми проводил отдых на пляжах Майами или на Мальдивах. Но сейчас артист вынужден развлекаться на родине. Так, на днях его можно было заметить с коллегой по цеху Тимати в одном из водных клубов Москвы. Старые друзья занимались совместным серфингом, видео Джиган опубликовал в сторис в Instagram.

На кадрах видно, что тело рэпера уже сильно далеко от идеала. Если раньше артист активно занимался спортом и выглядел не хуже звезды бодибилдинга, то теперь при росте 172 сантиметров Джиган весит больше ста килограммов. И это далеко не мышцы.

Возможно артист сильно прибавил в весе за время карантина, стресса из-за ссор с женой и в период реабилитации. По слухам, Джиган в какой-то момент увлекся запрещенными веществами, из-за чего был отправлен супругой в клинику. Впоследствии модель писала в соцсетях, что больше не хочет терпеть эти отношения и пара скоро разведется. Но развода так и не произошло, звездные влюбленные смогли решить свой конфликт, видимо, Оксана дала мужу еще один шанс доказать, что семья для него важнее тусовок и пагубных развлечений.

Теперь же артист старается чаще бывать с близкими и находить другие способы повеселиться. К примеру, серфинг с Тимати. Однако из-за плохой формы и неуклюжести Джиган падал с доски в воду, когда как его коллега уверенно держался на воде. Вероятно, теперь рэперу придется еще активнее сжигать набранный вес в спортзале.

К слову, и супруга Джигана Оксана Самойлова недавно жаловалась фолловерам, что несмотря на спорт и правильное питание все равно набрала лишние килограммы.