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В Крыму рассказали про «русофобский эксперимент», погубивший Украину

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В Крыму рассказали про «русофобский эксперимент», погубивший Украину

Причиной наблюдаемой нами национальной катастрофы на Украине является русофобская политика ее руководства, начавшего «пилить сук», на который, без малого, опиралась вся страна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Так собеседник ФАН отреагировал на слова экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, заявившего, что власти Украины очень боятся возвращения Донбасса под власть Киева. По его мнению, в случае восстановления контроля над этими областями, украинским властям придется искать средства на восстановление их территорий, выплачивать разоренным жителям пенсии, а также расследовать многочисленные военные преступления, в которых повинны каратели ВСУ и так называемые «добровольческие батальоны», учинявшие насилие над мирным населением.

Именно поэтому Мураев убежден, что юго-восток, а также Крымский полуостров давно не рассматриваются властями Украины как ее часть — и, чтобы их присоединение, не дай бог, не произошло, они используют религию, языковые барьеры и недружественную риторику в отношении людей, живущих на этих территориях.

«Абсолютно верно, — согласился Джаралла. — И когда спустя годы опыт Украины будет осмысляться (я имею в виду практику насильственного переворота и приход к власти националистов), станет понятно, что перед нами разворачивался (и разворачивается до сих пор) грандиозный социальный эксперимент. Его суть заключается в искусственном создании на карте мира не просто новой страны, но и целой нации».

В Крыму рассказали про «русофобский эксперимент», погубивший Украину

По словам политолога, данная «социальная инженерия» осуществлялась под чутким руководством стран Запада.

«Интеллектуалы, сотрудничающие с их правительствами через сеть университетских грантов, изучали имеющиеся условия на Украине и привносили свои предложения по развитию в сфере религии, созданию языковой общности и формированию новой мифологии», — заявил эксперт.

Все это, подчеркнул собеседник ФАН, в конечном счете и привело Украину к нынешней национальной катастрофе, когда государства как единого целого фактически не существует. По его словам, она все еще существует на карте мира в качестве политической единицы лишь потому, что ее соседи не хотят брать на себя ответственность за составные части, на которые развалится эта страна.

«Вот до чего может довести русофобия, — делает вывод Джаралла. — Ведь в чем состоял сам смысл этих экспериментов на украинской территории? В том, чтобы сформировать на ней государственное образование, враждебное России и всему русскому, которое можно было бы противопоставить нашей стране и использовать как плацдарм для агрессии против нас. Именно поэтому Крым и Донбасс, не пожелав участвовать в этой вакханалии, отказались в 2014 году и дальше считать себя частью Украины, объявив о своем выходе из-под юрисдикции Киева».

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