Ефремов ушел от бывшей жены Качалиной из-за измены

Москва, 19 июля. Актер театра и кино Михаил Ефремов находится под домашним арестом, о нем заботится его жена, 49-летняя Софья Кругликова.

Близкие артиста считают, что именно она сможет помочь ему в этой непростой ситуации. Супруги познакомились 17 лет назад, когда дочери Михаила Ефремова от Ксении Качалиной было два года. Артист встретился с Кругликовой в клубе «Маяк». Когда пара познакомилась ближе, то Софья Кругликова уговаривала актера вернуться к Ксении Качалиной ради ребенка. Однако актер, как оказалось, пережил предательство.

«Миша не хотел: был сильно обижен на Качалину, которая ему изменила. Он подобное не прощает», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Кругликова и Ефремов начали жить вместе. Женщина делала все возможное, чтобы изменить образ жизни своего возлюбленного.

«Она вообще адепт здорового образа жизни — не пила и не курила никогда. Детей приучала к раздельному питанию, они холодной водой обливались, таблетки только по необходимости пьют, в церковь каждое воскресенье ходят», — откровенно рассказал Kp.ru друг Ефремова.

Напомним, в отношении актера театра и кино Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Водитель транспортного средства скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Многие считают, что Ефремов должен ответить за свой поступок, который привел к смерти человека, по всей строгости закона. Адвокат Андрей Князев выразил надежду на то, что артист, которого уже прозвали в Сети «гражданином-убийцей», получит реальный тюремный срок. А депутат Госдумы Сергей Вострецов уверен, что покровители не спасут артиста от наказания.