Порошина изобразила кадр с летящим платьем Мерлин Монро

Москва, 19 июля. Актриса Мария Порошина попыталась повторить знаменитый кадр с летящим платьем Мерлин Монро. Снимок появился в Instagram звезды «Ночного дозора».

На фото актриса позирует в голубом платье, на ее лице — яркий макияж. Рядом с ней стоит ее средняя дочь Серафима.

«С дочкой», — лаконично написала Мария в описании к фото.

Поклонники засыпали Порошину комплиментами.

«Замечательная мама. Очень эффектное фото получилось», «Так кокетливо подняла платье. Красота», — пишут в комментариях.

Отметим, что у Порошиной пятеро детей. Младший сын появился на свет совсем недавно. Отцом малыша сначала по ошибке записали ее экс-супруга Илью Древнова. Свою непричастность к рождению мальчика ему пришлось доказывать через суд.

Сама Мария о своей личной жизни не распространяется, чего, правда, не скажешь о ее друзьях. Так одна из близких подруг Порошиной ранее заявляла, что в жизни у Марии есть мужчина и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.