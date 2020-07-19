Поклонники сравнили звезду «Универа» с «бабушкой» из-за фото без макияжа

Москва, 19 июля. Актриса Валентина Рубцова поделилась в Instagram фотографией с отдыха. Поклонники Рубцовой обрушились на нее с критикой из-за снимка без макияжа.

Звезда сериала «Универ» проводит лето в Сочи. Актриса сменила наряды на удобные пижамы и забыла про косметику. Рубцова опубликовала фото с коллегой Нонной Гришаевой и вызвала возмущение фанатов.

Подписчики сравнили ее с бабушкой и посоветовали срочно накрасить глаза. Некоторые даже заявили, что без макияжа звезда «некрасивая».

«Срочно иди глаза обозначь», — потребовал aleshinavetta.

«Словно две бабушки», — добавил mir.strok.

«У Вальки лицо прям бери в руки ведро и мой полы в подъезде! Вот что значит порода дворняжка», — написал lex_maps.

«Валя, крась глаза, а то без макияжа ты некрасивая», — заявил kotenokmay.may.may.

Нашлись и те, кто встал на защиту актрисы. Пользователи напомнили, что Рубцова сохраняет естественную красоту, а не «ботоксную», и выглядит натурально.

«Вообще нездоровые люди!?? Она натуральная!!!! Не ботоксная и не зашпаклеванная, не под копирку современных «звезд»! Слава богу, что она и такие женщины, как она, еще существуют!!!» — вступилась lizacha83.

Ранее Рубцова также прокомментировала скандал с Пригожиным и Шнуровым. Она отметила, что ни на что не жалуется, и самоизоляцию переносит в комфортных условиях. Насчет просьб артистов обратить на них особое внимание, Рубцова высказалась аккуратно, но, по ее мнению, такие стенания звучат «не очень красиво».