Широков оценил шансы «Зенита» на победу в матче против «Спартака»

Санкт-Петербург, 19 июля. Экс-полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» и московского «Спартака» Роман Широков считает, что никакого судейского заговора в предстоящем полуфинале Кубка России не будет.

«Спартак» и «Зенит» скоро встретятся в полуфинальном матче. Широков считает, что петербургская команда является очевидным лидером встречи.

«Безусловно, «Зенит» будет лидером. Он закончил чемпионат совсем на другом месте, нежели «Спартак», совсем другую игру показывал», — говорит футболист.

Футбольная встреча сопровождается вопросами спорного судейства. Президент «Спартака» Леонид Федун и тренер столичной команды Доменико Тедеско неоднократно заявляли, что существует так называемый судейский заговор против их клуба.

Однако Широков уверен, что подобные заявления только на руку чемпионатам России, потому что теперь «Зенит» захочет доказать, что дело совсем не в судейской предвзятости, передает Kp.ru.