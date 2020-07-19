Валуев предложил провести Олимпиаду 2032 года в России

Москва, 19 июля. Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что спустя 40 лет после проведения Олимпиады в Москве, российская столица снова может принять эти престижные международные соревнования в 2032 году.

Отметим, что ближайшие три Олимпиады пройдут в Токио, Париже и Лос-Анджелесе. Свободными остаются 2032 и 2036 годы.

Парламентарий подчеркнул, что у столицы РФ есть хорошие шансы побороться за право проведения игр. По его мнению, масса достоинств для этого мероприятия есть и у Санкт-Петербурга.

«У столицы есть все шансы. Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет? У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады», — предложил депутат.

Валуев подчеркнул, что инфраструктура Петербурга характеризуется своим удобством, тем более, такое крупное мероприятие может парализовать российскую столицу. Однако в Москве более вероятно провести Олимпийский игры, ведь это связано с таким значимым фактором как возврат инвестиций.

По мнению парламентария, если Олимпиада будет в каком-то из двух городов, то необходимо строить масштабную инфраструктуру, но времени для подготовки хватит.

Напомним, что ранее Николай Валуев осудил Международный олимпийский комитет, который, по его мнению, сосредоточен на зарабатывании денег даже в ущерб идеям международных соревнований.