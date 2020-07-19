Муцениеце показала на видео свое лицо «после пластики»

Москва, 19 июля. Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце изобразила жертву пластической хирургии. С «обновленным» лицом актриса появилась в сторис в своем Instagram.

Из-за эффекта маски Агата выглядела так, словно перенесла ринопластику, операцию по увеличению губ и подтяжку лица. С трудом сдерживая смех, Муцениеце, изображая голос гламурной девицы, обратилась к подписчицам с советом никогда не делать со своим лицом ничего подобного.

«Девочки, я могу сказать. Не делайте так с собой, пожалуйста. Оставайтесь...» — начала говорить Агата, но закончить не смогла от хохота.

Ранее Агата Муцениеце изменила свое лицо с помощью Face App и показала подписчикам мужской вариант себя. По мнению Муцениеце, она была бы похожа на Джонни Деппа, однако фолловеры с ней не согласились. Одна из поклонниц заметила, что после развода Муцениеце стала более раскрепощенной и прямо сияет. Напомним, официально актриса развелась с Прилучным в мае этого года. Павла сейчас подозревают в романтических отношениях со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Последняя эти слухи никак не комментирует. О том, появился ли новый мужчина у Агаты, ничего не известно.