Москва, 19 июля. Жара может отразиться на ценах на овощи и фрукты этой осенью. Об этом рассказали академик Российской академии наук, специалист в области сельского хозяйства Юрий Лачуга и экономист Максим Кривелевич.

Россиян предупредили о росте цен на фрукты и овощи из-за аномальной жары. По словам Юрия Лачуги, из-за этого в 2020 году пострадает урожай в России.

«Погода неустойчивая: то заливает, то жара, то пожары. Так что все может пострадать, но в большей степени овощи», — сказал в беседе с корреспондентом Ura.ru Юрий Лачуга.

Как объяснил специалист, чтобы минимизировать ущерб, представители сельского хозяйства организуют дополнительные поливы овощных и плодовых культур. Однако это, по словам академика РАН, потребует дополнительных затрат.

Максим Кривелевич добавил, что в РФ есть несколько сельскохозяйственных регионов с разным климатом. Именно поэтому сейчас еще рано делать выводы о возможных ценах на фрукты и овощи грядущей осенью. Эксперт уверен, что «ничего экстраординарного не будет».

«Урожай будет немного ниже среднего, а цены — немного выше среднего. Но этот сценарий для российской экономики больше плюс», — указал Кривелевич.

Он напомнил, что цены на продовольственные товары связаны с налогами, транспортировкой и стоимостью бензина.

Эксперты Роспотребнадзора ранее дали рекомендации по правильному выбору фруктов и овощей. При их покупке следует обратить внимание на консистенцию, цвет, внешний вид продукта. Отмечается, что спелые плоды отличает сильный приятный запах, а их окрас должен быть свойственный данному виду, на нем должны отсутствовать признаки гниения и порчи.