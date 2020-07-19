В ПФР назвали размер доплаты, положенной пенсионерам старше 80 лет

Москва, 19 июля. Право на повышенный размер пенсии имеют граждане России, которым исполнилось 80 лет. Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), для такой категории лиц полагается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.

Всем, кто получает пенсию по старости, выплата составляет около 5700 рублей, тем, кому уже исполнилось 80, выплачивается чуть меньше 11 400 рублей.

Для получения повышенной выплаты гражданам не нужно обращаться в ПФР, перерасчет осуществляется в беззаявительном порядке.

Исключение касается инвалидов 1-й группы, которым исполнилось 80 лет. Они и так уже получают двойную выплату в связи с инвалидностью.

Стоит отметить, что помимо выплат, для пенсионеров в России предусмотрен ряд льгот. Пожилые граждане, в частности, могут быть освобождены от уплаты некоторых налогов. Кроме того, для российских пенсионеров с 2019 года действуют программы социальной адресной помощи. Основной акцент делается на поддержку тех пожилых граждан, кто получает пенсию ниже прожиточного минимума. Пенсионерам рекомендовано обратиться в органы местной исполнительной власти, чтобы узнать подробности и условия оказания помощи.