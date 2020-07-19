Матери и отцы-одиночки начнут с осени получать новые выплаты на детей

Москва, 19 июля. Матери и отцы-одиночки смогут этой осенью начать получать новые выплаты на детей. Соответствующий законопроект разрабатывают сейчас депутаты Госдумы.

Авторы инициативы предлагают создать алиментный фонд, из которого и будут выделяться средства для одиноких родителей, которые воспитывают детей самостоятельно, а второй родитель уклоняется от выплаты алиментов.

Планируется, что фонд будет пополняться частично из бюджета, частично — за счет денег найденных должников. Таким образом, как отмечает Oka.fm, с осени борьба со злостными неплательщиками алиментов будет усилена.

Точная сумма дотации не называется. Известно, что она должна быть не ниже половины прожиточного минимума, размер которого различается в разных регионах.

Отметим, что по итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам обновила исторический максимум и составила 152 млрд рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), хотя число должников по сравнению с 2018 годом сократилось, сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13%.