Друг Ефремова рассказал, что пьет актер на домашнем аресте

Москва, 19 июля. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, находится сейчас под домашним арестом. О том, чем занимается фигурант уголовного дела, рассказал его близкий друг.

По его словам, артист основную часть времени находится в комнате, откуда дым и громкие звуки не проникают в другие помещения. Это место Ефремов именует «берлогой» и «гадюшником».

Сейчас у него масса времени, поэтому актер занялся чтением книг, просмотром фильмов — делает то, чего раньше не успевал по причине загруженного графика.

Согласно условиям меры пресечения, он не выходит из квартиры. Общаться может только с детьми, пятой женой Софьей Кругликовой, следователями и адвокатами. Подробностями о нынешней жизни Ефремова делится его супруга.

По словам друга, актер сейчас пьет минералку, спиртное не употребляет. Каких-то проблем с печенью у него нет, орган работает нормально.

Напомним, что под домашний арест актера посадили после того, как он 8 июня в Москве устроил аварию со смертельным исходом. Будучи пьяным, он на своем джипе вылетел на встречную полосу и ударил фургон. Сам актер не пострадал, водитель второго авто скончался в медучреждении.

Многие эксперты, блогеры и общественники уверены, что Ефремов должен быть строго наказан. Адвокат Андрей Князев подчеркнул, что наказанием для актера должно быть тюремное заключение.