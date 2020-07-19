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Басков подарил матери Ивлеевой раковину для «обшарпанной квартиры»

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Басков подарил матери Ивлеевой раковину для «обшарпанной квартиры»

Москва, 19 июля. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева после нападок поклонников по поводу экономии денег на матери, получила помощь от певца Николая Баскова. Тенор «внял просьбам» фанатов и подарил раковину «обедневшей» маме теледивы.

Напомним, что поклонники застыдили девушку за то, в каких условиях проживает ее мать, посмотрев видео. Фанаты возмущались тем, что она не пожалела несколько миллионов рублей на покупку часов своему мужу, а матери в ее «обшарпанную квартиру», где бедная обстановка, не может купить даже нормальную раковину.

«Неужели нельзя было хотя бы установить нормальную раковину в ванной матери?» — интересовались «фолловеры».

Доводы о том, что блогер копит деньги на нормальное жилье для родственников, общественность не убедили. Тогда на помощь пришел Николай Басков.

В ходе выпуска нового шоу, для участие в котром был приглашен известный тенор, Басков подарил матери блогера новую раковину. По словам Ивлеевой, квартира матери «больше не будет похожа на жилье нищих бомжей», пишет «Дни.ру».

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для «обшарпанной квартиры»

Совместно видео выложил в Instagram сам певец, однако некоторые поклонники посчитали, что тема с раковиной и квартирой была просто «хайпом».

«Тупое видео, тупой хайп, уверена, у Насти с мамой все нормально, просто она реально копит ей на жилье, теперь, когда она ей его купит, все будут говорить, что это ее пристыдили и она решила купить маме квартиру», — прокомментировала подписчица.

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