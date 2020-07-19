Басков подарил матери Ивлеевой раковину для «обшарпанной квартиры»

Москва, 19 июля. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева после нападок поклонников по поводу экономии денег на матери, получила помощь от певца Николая Баскова. Тенор «внял просьбам» фанатов и подарил раковину «обедневшей» маме теледивы.

Напомним, что поклонники застыдили девушку за то, в каких условиях проживает ее мать, посмотрев видео. Фанаты возмущались тем, что она не пожалела несколько миллионов рублей на покупку часов своему мужу, а матери в ее «обшарпанную квартиру», где бедная обстановка, не может купить даже нормальную раковину.

«Неужели нельзя было хотя бы установить нормальную раковину в ванной матери?» — интересовались «фолловеры».

Доводы о том, что блогер копит деньги на нормальное жилье для родственников, общественность не убедили. Тогда на помощь пришел Николай Басков.

В ходе выпуска нового шоу, для участие в котром был приглашен известный тенор, Басков подарил матери блогера новую раковину. По словам Ивлеевой, квартира матери «больше не будет похожа на жилье нищих бомжей», пишет «Дни.ру».

Совместно видео выложил в Instagram сам певец, однако некоторые поклонники посчитали, что тема с раковиной и квартирой была просто «хайпом».