Решившая заработать на разводе с Харламовым Асмус в мини-шортах вызвала восторг фанатов

Москва, 19 июля. Объявившая о разводе с резидентом юмористического шоу Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус занялась продвижением своего профиля в социальной сети Instagram. Скоро у артистки будет четыре миллиона подписчиков.

После расставания звездные пары обретают еще большую популярность. Об этом наглядно свидетельствуют и истории певицы Ольги Бузовой, модели Оксаны Самойловой и актрисы Агаты Муцениеце. Последняя начала монетизировать разрыв со своим коллегой по цеху Павлом Прилучным — весной она запустила авторское шоу на площадке YouTube.

Кристина Асмус, судя по всему, решила пойти по стопам звезд и решила на фоне развода с мужем привлечь к себе еще больше внимания, имея довольно-таки неплохую армию фанатов. Актриса объявила об очередном розыгрыше призов. Если подписчик выполнит все условия, то может поучаствовать в борьбе за определенную сумму. За проведение подобных конкурсов знаменитости обычно получают хорошие деньги от спонсоров.

Всем известно, что чем больше у звезды подписчиков, лайков и комментариев, то тем больше она может получить за рекламу.

Чем больше подписчиков и комментариев, тем больше знаменитость может брать денег за рекламу. Асмус, безусловно, это знает, поэтому и решила увеличить активность в своем профиле в соцсети. К настоящему моменту под постом актрисы свыше 123 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Многие пробуют удачу в конкурсе, однако есть и те, кто решил воспользоваться шансом и подарить комплимент. На опубликованной фотографии актриса стоит спиной в мини-шортах и игриво улыбается.

«Вы такая красивая и умная и счастливая», — отметила shamshiiaartagalieva. «Горяченькая», — восторженно написал mavlonov77.

Напомним, ранее появилась информация о разводе Харламова и Асмус. В конце прошлого месяца актриса заявила, что именно она является инициатором развода. По ее словам, мысли о расставании с Харламовым возникли у нее давно, еще до выхода скандального фильма «Текст», где актриса снялась в откровенной сцене. Вчера был обнародован неопровержимый факт того, что инициатором развода стал все-таки шоумен Гарик Харламов. В качестве доказательства Telegram-канал Mash опубликовал документ, в котором резидент Comedy Club указан в качестве истца.