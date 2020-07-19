На Украине рассказали, как бракованные танки ВСУ тонут в окопах во время дождя

Киев, 19 июля. Производство военной техники на Украине осуществляется с нарушениями. Бракованную технику отправляет в войска руководство «Укроборонпрома», подчеркнул отставной подполковник, бывший глава отдела технического контроля (ОТК) Владимир Белоносов.

Он рассказал в эфире «33 канала», что производство возглавлял Сергей Яковец. Этот начальник придерживался и продвигал среди подчиненных конкретную установку при общении с теми, кто отвечает за контроль качества продукции. Яковец советовал посылать всех куда подальше, если будут какие-то претензии. Даже начальника ОТК следовало отправить по известному адресу, сообщает «ПолитНавигатор».

Белоносов отметил, что такой же позиции придерживается и руководство «Укроборонпрома».

«Когда я был на беседе у первого заместителя генерального директора «Укроборонпрома» Стеценко Александра Алексеевича, меня представлял ему его заместитель Василенко Александр Васильевич. И после беседы он сказал: «Ты никого не бойся, посылай всех!» — рассказал отставной подполковник.

Владимир Белоносов подчеркнул, что производство военной техники шло с недопустимым количеством брака. Например, более 50 недостатков могло быть при производстве БТР.

Бывший начальник ОТК подчеркнул, что военные стараются замалчивать факты, когда брак дает о себе знать. Например, до сих пор скрывается случай, когда во время дождя утонул стоявший в окопе танк. В результате некачественного производства вода из окопа полностью заполнила боевую машину, отметил Белоносов.

Напомним, что ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявлял о том, что Украине нечем воевать ни на суше, ни на воде, ни в воздухе.