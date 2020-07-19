Чемпиона UFC Петра Яна отстранили от поединков

Москва, 19 июля. Российского бойца UFC Петра Яна на месяц отстранили от поединков. По имеющимся данным, это решение было принято на основании медицинских показателей спортсмена. Об этом сообщает MMA Fighting.

Никаких подробностей о состоянии здоровья бойца смешанных единоборств не приводится. Однако в организации уточнили, что после завершения турнира UFC 251 Яну порекомендовали отказаться от тренировок в течение ближайших трех недель.

Стоит отметить, что сопернику российского спортсмена Жозе Альдо также посоветовали избегать физических нагрузок в течение 45 дней. От поединков отстранен и американский боец Камару Усман, ему не удастся принимать участие в соревнованиях в течение полугода.

Напомним, что российский боец Петр Ян на минувшей неделе завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшей весовой категории, победив техническим нокаутом в пятом раунде бразильца Жозе Альдо, передает «Ридус».