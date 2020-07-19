В России запустили мощное производство для замены украинских двигателей

Москва, 19 июля. Новый центр по производству узлов вертолетных двигателей открылся в России, это одно из самых крупных профильных производств на территории страны.

ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» открыла гигантский завод, в который было вложено порядка 8,7 миллиарда рублей. Его можно назвать приговором для украинского «Мотор Сич», с ним ранее сотрудничали российские эксперты, пишет «ПолитПазл».

Москва до 2014 года приобретала авиационные силовые установки ТВ3-117 именно у этого предприятия, однако теперь Россия будет самостоятельно их производить. Кроме того, на заводе будут заниматься выпуском и других вертолетных двигателей, мощность которых составит до пяти тысяч лошадиных сил. Речь идет, к примеру, об аналоге ТВ3–117 — ВК-2500, ВК-650В, ВК-1600В.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Растех» Владимир Артяков отметил, что новый завод представляет собой современный и высокотехнологичный центр, а в производстве специалисты будут использовать только современное оборудование и новые технологии, которые повышают производительность труда.

«Он создан в рамках программы импортозамещения и расширения серийного производства вертолетных двигателей», — добавил Артяков

В 2021 году предприятие намеревается выпустить порядка 350 моторокомплектов. Планируется, что Россия будет самостоятельно производить аналоги украинских двигателей, поэтому потребность в их закупке отпадет.

Напомним, в России возродили производство уникальных микродвигателей возродили. Предприятие построили в поселке Семибратово Ярославской области. Оно производит такую сверхсложную технику, единственное в РФ, но его миниатюрные силовые установки востребованы во всем мире.