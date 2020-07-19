Васильев рассказал, как Олимпиада-80 повлияла на моду

Москва, 19 июля. Историк моды Александр Васильев рассказал, как Олимпиада 1980 года в СССР сделала популярным спортивный стиль в одежде.

По словам Васильева, Олимпиада задала моду на спортивную одежду. Хорошая спортивная обувь была мечтой каждого модника. Популярностью пользовались китайские кеды «Дружба» белого цвета, их перекрашивали в разные цвета.

Историк моды отметил, что спортивная одежда продавалась в магазине «Спорттовары». Она была не оригинальной, однако пользовалась популярностью у иностранцев.

«Им казалось, что если они купят советские семейные трусы или майку-алкоголичку, это будет стильно смотреться в Бразилии», — рассказал эксперт в комментарии kp.ru.

Васильев подчеркнул, что в 80-е годы моде уделялось особое внимание. Несмотря на скудный выбор товаров, народ одевался неплохо. Спросом пользовались военизированные вещи.

«Молодежь покупала одежду в Военторге. Он считался люксовым магазином. Там мы покупали матроски, тельняшки, военные пояса, сумки. Считалось шиком иметь военную пилотку», — добавил он.

Ранее сообщалось, что руководство художественного музея Литвы после 20 лет сотрудничества решило разорвать деловые отношения с Васильевым. На протяжении последних 35 лет историк моды собирал свою гигантскую коллекцию, и теперь в ней насчитывается порядка полумиллиона экспонатов.