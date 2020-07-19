Канье Уэст проведет первое мероприятие в борьбе за пост президента США

Норт-Чарлстон, 19 июля. Кандидат в президенты США, рэпер Канье Уэст намерен провести свое первое мероприятие в рамках борьбы за кресло главы государства. Местом проведения выбран город Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина.

Известно, что участвовать смогут только заранее зарегистрированные американцы. Обязательным условием нахождения на мероприятии является соблюдение мер предосторожности: придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Ранее исполнитель через Twitter попросил поклонников пройти по указанной ссылке, чтобы набрать необходимое количество голосов для попадания в избирательный бюллетень.

Канье Уэст подчеркнул, что идет на выборы в качестве независимого кандидата, ведь от Республиканской партии выдвинут действующий глава государства Дональд Трамп.

Как правило, основная борьба во время президентской гонки разворачивается между кандидатами только двух партий: Республиканской и Демократической. От «демократов» выдвинут бывший вице-президент, экс-сенатор Джо Байден.