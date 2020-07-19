Эпидемиолог предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом

Москва, 19 июля. Опасность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, предупредил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Эксперт напомнил слова директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса о том, что в мире пик заболеваемости еще не пройден. Он отметил, что в России пик пройден, случаев заражения все меньше.

«Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее», — заявил Гинцбург.

По словам эпидемиолога, достигнутые в России успехи необходимо закрепить вакциной. Также эксперт прокомментировал возможное открытие границ и возобновление авиасообщения. По его словам, важно не положить экономику «в ноль», но и не вызвать нового пикового течения данного заболевания.

«Поэтому все время идет эта тонкая грань: немножко разрешить, немножко запретить. Все время продумывается на пару шагов вперед, в какую страну разрешить, в какую запретить, сколько вывезти, сколько проверить и так далее», — подытожил он.

Ранее Гинцбург назвал группы населения, которые надо прививать первыми от COVID-19. По его словам, после начала вакцинации первыми прививку от коронавируса должны получить лица из групп риска, учителя, пожилые, а также работники, трудящиеся в тесных коллективах.